Zu Beginn war Frankfurt die bessere Mannschaft. Das Team von Oliver Glasner schien die 1:6-Pleite vom Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern gut verdaut zu haben und wäre in der 14. Minute fast in Führung gegangen. Nach einer Balleroberung von Ansgar Knauff im Mittelfeld und einem Steilpass von Rafael Borré tauchte Daichi Kamada frei vor dem Real-Tor auf, schoss aber Keeper Thibaut Courtois an.