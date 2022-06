Alexander Zintschenko, Vorzeigespieler der ukrainischen Nationalmannschaft, kämpft mit den Tränen. Am Abend spielt er gegen Schottland um die WM-Teilnahme, während sein Heimatland von Putins Truppen attackiert wird.

»Jeder Ukrainer will nur eines: diesen Krieg beenden. Ich habe mit Menschen aus der ganzen Welt gesprochen, aus verschiedenen Ländern, und ich habe auch mit einigen ukrainischen Kindern gesprochen, die einfach nicht verstehen, was in der Ukraine passiert. Sie wollen nur, dass der Krieg aufhört, und sie haben nur einen Traum: den Krieg zu beenden. Was den Fußball betrifft, so haben wir, die ukrainische Mannschaft, unseren eigenen Traum. Wir wollen zur Weltmeisterschaft fahren. Wir wollen den Ukrainern dieses unglaubliche Gefühl geben, denn die Ukrainer haben es in diesem Moment so sehr verdient.«

Als der Krieg ausgebrochen war, wollte auch Nationaltrainer Alexander Petrakow für sein Land kämpfen. Aber er wurde mit 64-Jahren als zu alt abgewiesen. Stattdessen soll er die Ukraine zur WM bringen.

Alexander Petrakov Nationaltrainer Ukraine »Es ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, die Mannschaft zu motivieren und auf das Spiel vorzubereiten. Jeder Einzelne denkt doch an seinen Vater, seine Mutter, nahe Verwandte und die Familie in der Ukraine. Natürlich versuchen wir alles, sogar mit Witzen versuchen wir, sie auf lockere Art zu motivieren. Aber wir arbeiten unter Druck und Stress. Das macht es nicht einfach.«

Immer wieder bekämen die Profis Nachrichten von kämpfenden Soldaten, heißt es aus Mannschaftskreisen. Zintschenko und seine Kollegen wissen, dass sie mehr denn je für ihr Land spielen, spielen müssen.

Alexander Zintschenko Nationalspieler Ukraine

»Die Dinge, die jetzt in unserem Land passieren, sind nicht akzeptabel. Es ist etwas, das ich nicht einmal beschreiben kann. Deshalb müssen wir diese Aggression ganz und gar stoppen und wir müssen gewinnen, denn die Ukraine ist ein Land der Freiheit, die Ukraine wird niemals aufgeben. Aber die Sache ist die, und das möchte ich auch sagen, dass viele Länder vielleicht nicht verstehen, dass es heute die Ukraine ist, es morgen aber auch sie treffen könnte. Deshalb müssen wir uns zusammenschließen und diese russische Aggression gemeinsam besiegen.«

Es wäre für Zintschenko und sein Team ein kleiner Triumph, in Katar dabei zu sein, während die von allen internationalen Fußball-Wettbewerben suspendierten Russen zuschauen müssten. Ein Sieg gegen Schottland wäre ein erster Schritt. Danach würde die Ukraine am Samstag in einem Play-off-Finale auf Wales treffen. Gewinnen sie auch dort, wären sie qualifiziert.