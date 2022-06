Eine Zukunft, in der die Spieler in der Ukraine wieder auf dem Spielfeld stehen und für erbauliche sportliche Momente der Freude sorgen könnte. »Deshalb haben wir mit dem Präsidenten beschlossen, die ukrainische Meisterschaft im August wieder aufzunehmen«, sagte Pawelko über einen Übersetzer. »In der Ukraine werden wir auf allen Ebenen spielen. Also in der ersten und zweiten Profiliga und in der Frauenmeisterschaft.«

Details sind noch offen – und die Spielorte unklar

Pawelko traf sich mit Selenskyj, bevor er die Ukraine verließ und nach Glasgow reiste, wo er am Mittwoch das Playoff-Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Schottland besuchte. Anschließend traf sich Pawelko mit Fifa-Präsident Gianni Infantino in Paris und Uefa-Präsident Aleksander Ceferin in Ljubljana. »Ich habe sie darüber informiert, dass wir die Meisterschaften in der Kriegszeit in der Ukraine ... unter den Bomben wieder aufnehmen werden und wir zählen auf ihre Unterstützung«, sagte Pawelko . »Wir besprechen gerade die Einzelheiten.«