Ganz am Ende beugte sich Uli Hoeneß oben auf dem Podium zum Mediendirektor des FC Bayern. "Haben wir's?" fragte Hoeneß. Stefan Mennerich nickte, dann packte Hoeneß den großen Bilderrahmen unter seinen Arm, den ihm zuvor Karl-Heinz Rummenigge überreicht hatte und machte sich davon. "Auf Wiedersehen zusammen", rief Hoeneß den Reportern noch entgegen.

Am Donnerstagabend hatte der FC Bayern in einer Pressemitteilung verkündet, dass Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung am 15. November nicht mehr kandidieren werde. Am Freitag trat Hoeneß dazu vor die Presse. 45 Minuten lang, über die Dauer einer Fußball-Halbzeit, erläuterte er die Gründe seines Rückzugs und sprach über seine Zukunftspläne. Dieser Auftritt, einer seiner letzten öffentlichen als Klub-Boss, war wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten ein denkwürdiger und ein ausgesprochen unterhaltsamer. Ein echter Hoeneß eben. Uli unplugged.

Kritik der Mitglieder erschütterte ihn

Zufrieden wirkte Hoeneß, mit sich im Reinen. "Es war eine Entscheidung, die im Lauf des letzten Jahres gewachsen ist", sagte er, "meine Frau hat mich oft beim Frühstück erinnert, dass sie auch mal mehr Zeit mit mir verbringen wolle." Den wirklichen Anstoß, darüber nachzudenken, ob er nochmal antreten solle, hätte aber nicht Gattin Susi gegeben, sondern die Jahreshauptversammlung vergangenen November, als ihn die heftige Kritik einiger Mitglieder an seiner Amtsführung konsterniert und erschüttert zurückließ. "Da habe ich zum ersten Mal gedacht: Hoppla, was passiert eigentlich, wenn du nicht mehr da bist."

Video Hannes Magerstaedt/Bongarts/Getty Images

Papa, lass es gut sein

Lange habe er im Sommerurlaub mit seiner Familie diskutiert, Abend für Abend. Mit den Kindern Florian und Sabine, die beide aber auf der Seite ihrer Mutter gestanden seien, mit dem Tenor: Papa, lass es gut sein. Ausschlaggebend für die Entscheidung, sich nun zurückzuziehen, seien aber drei Punkte gewesen: Die aktuellen Bilanzen des Klubs mit erneuten Rekord-Umsätzen. Der sportliche Erfolg auf nationaler Ebene. Und natürlich das Wissen um seinen Nachfolger, den Hoeneß bestens kennt, den er einschätzen kann, von dem er weiß, dass er sein Lebenswerk in seinem Sinne fortführen wird.

Herbert Hainer, der wie Hoeneß aus einer Metzgersfamilie kommt und es aus einfachen Verhältnissen zum Top-Manager schaffte. Einer, der ähnlich tickt, und von dem Hoeneß nun sagte: "Wer Adidas führen kann, kann auch den FC Bayern führen."

PHILIPP GUELLAND/EPA-EFE/REX Bald getrennt: München und U. Hoeneß

Nichts war an diesem Freitag zu sehen von jenem Hoeneß, der über Jahrzehnte immer wieder mit Nachdruck seine Chefposition als Abteilungsleiter Attacke rechtfertigte, der tobte und wütete wie zuletzt vor zehn Monaten bei der legendären Pressekonferenz an der Säbener Straße. Und doch blitzte immer wieder der alte Hoeneß durch, wenn er einem Reporter entgegenraunte: "Eine forsche Frage", oder auch: "Machen Sie sich nicht lächerlich."

"Ich wollte durchs offene Tor gehen"

Selbstverständlich durfte auch diesmal Eigenlob nicht ausbleiben, das gehörte schon immer dazu, wenn er sein unerschütterliches Selbstbewusstsein zur Schau stellte. "Es gibt so viele Politiker und Wirtschaftsführer, die ganz groß waren und abgeschlachtet wurden", sagte Hoeneß. "Ich wollte durchs offene Tor gehen, durch das große Tor, ich wollte von niemandem auf der Welt aufgefordert werden, meine eigene Demission zu unterschreiben. Und das ist mir großartig gelungen."

Außer sich selbst lobte Hoeneß auch Oliver Kahn, der - wie der Klub am Freitag offiziell bestätigte - Anfang 2022 neuer Vorstandschef wird, er empfahl dem öffentlich viel kritisierten Sportdirektor Hasan Salihamidzic, seltener ins Internet zu schauen, damit er sich bei Berichten über ihn nicht so viel aufregen müsse und erklärte großzügig, sollten die Verantwortlichen bei Bayern seinen Rat suchen, seien sie bei ihm am Tegernsee herzlich zu Kaffee, Kuchen und Rostbratwürsten eingeladen.

Hoeneß war wieder ganz bei sich selbst und widersprach noch den Kommentaren von Aufsichtsrat Edmund Stoiber vom Mittwoch, auch "Zwistigkeiten mit Karl-Heinz Rummenigge" hätten ihn zum Rückzug bewogen. "Nein, Karl-Heinz und ich hatten in den letzten zehn Jahren unterschiedliche Ansichten und gesunde Diskussionen, wo es auch mal lauter im Raum wurde." Aber Streitkultur gehöre ja auch dazu.

Andreas Gebert/REUTERS Abgang mit Bilderrahmen

Doch wie distanziert das Verhältnis zwischen beiden wirklich ist, das deutete sich ganz am Ende an, als Rummenigge zur Verblüffung von Hoeneß als Überraschungsgast aufs Podium kam. Mit dabei hatte der Vorstandschef einen großen Bilderrahmen, darin einige alte Schwarz-Weiß-Fotos der beiden, dazu ein altes Bayern-Trikot mit Rummenigges Rückennummer 11. Damit Hoeneß ihn auch nie vergisst.

Rummenigge hob an, wie er vor genau 45 Jahren zu den Bayern kam und gleich mit Hoeneß das Zimmer teilte, wie sie seitdem zu Weggefährten wurden. Bei so einer gemeinsamen Geschichte, und dann bei so einem Anlass wie der Abschiedspressekonferenz, da wäre es auch vorstellbar, dass sich die zwei da vorne kräftig umarmen. Hoeneß und Rummenigge gaben sich aber sachlich die Hände, kurz danach gab es noch eine Umarmung, eine sehr verkrampfte.

Dann schnappte sich Hoeneß den Rahmen und verließ den Raum. Durch eine kleine Tür. Nicht durch das große Tor. Aber noch ist er auch nicht weg.