Uli Hoeneß verteidigt WM-Gastgeber »Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser«

Rettig konterte: »Es überrascht mich nicht, dass sie so argumentieren, Herr Hoeneß, als Botschafter von Katar. Ich meine, Sie sind seit Jahren verbunden mit dem Hause.« Außerdem fügte er an: »Ich empfehle Ihnen dringend, sich erklären zu lassen, wie die Umstände in diesem Land sind, wie dort gearbeitet wird.«

Erinnerungen an Beckenbauer werden wach

Die Aussagen von Hoeneß sorgten in der Talkrunde und auch in den sozialen Medien für viel Kritik. Laut Recherchen des »Guardian« sind seit der Vergabe der WM nach Katar im Wüstenstaat mehr als 6500 Gastarbeiter gestorben. Viele davon wohl auf Baustellen, die mit der Fußball-WM in Verbindung stehen.