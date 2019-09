Es war in der an kuriosen Szenen nicht armen Geschichte des Videobeweises in der Bundesliga eine neue Kuriosität: Im Spiel von Hertha BSC gegen den SC Paderborn am Samstag wurde ein Tor der Hertha nach offensichtlicher Abseitsstellung durch den Videoschiedsrichter noch einmal gecheckt. Während der Unparteiische auf dem Platz bei seiner Abseitsentscheidung blieb, wurde auf der Anzeigetafel unter dem Jubel des Publikums eingeblendet: "Tor". Der Techniker beim VAR in Köln hatte den falschen Knopf gedrückt.

Die Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber dem Videobeweis werden solche Szenen nicht gerade mindern. Nach einer Umfrage des Fan-Vereins FC Play Fair! in Kooperation mit dem "Kicker" ist dennoch die Hälfte der Befragten grundsätzlich mit dem Instrument Videobeweis einverstanden, weil "dadurch grundsätzlich klare Fehlentscheidungen korrigiert werden können", wie es in der Befragung von gut 150.000 Personen heißt. 40 Prozent dagegen lehnen den Videobeweis ab.

Die Hauptkritik entzündet sich demnach allerdings an der praktischen Umsetzung. 71 Prozent bezeichnen sie als "schlecht". Das macht sich vor allem an der Frage der Handspielregel fest. So haben 90 Prozent der Befragten der Aussage widersprochen, die Auslegung des Handspiels sei "verständlicher und klarer geworden". 62 Prozent beklagen, dass der Videobeweis dem Fußball "die Emotionen nimmt".

Der FC PlayFair, der sich seit seiner Gründung vor drei Jahren für Fanbelange im Fußball einsetzt, nimmt die Zahlen zum Anlass, Reformen der bisherigen Praxis anzuregen. So spricht er sich für die Möglichkeit aus, die strittigen Szenen den Zuschauern im Stadion zu zeigen. In der Umfrage wurde diese Option von 78 Prozent der Befragten unterstützt. Der Verein fordert zudem, dass der Schiedsrichter im Stadion entscheiden solle, ob eine Szene überprüft wird. Dies könne auch auf Antrag der beteiligten Teams geschehen.