26 Jahre später – Messi und Modrić bitten wieder zum Tanz

7.14 Uhr: Wenn heute Abend im Halbfinale Luka Modrić und Lionel Messi mit Kroatien und Argentinien aufeinandertreffen (20.00 Uhr/ARD und Magenta TV), werden sie vielleicht auch an den 1. März 2006 zurückdenken. Es war kalt an diesem Tag im St. Jakob-Park in Basel, wo die beiden heutigen Fußball-Superstars erstmals in einem Länderspiel aufeinandertrafen. Es war sogar so kalt, dass der 18-jährige Messi in seiner siebten Partie für Argentinien neben Handschuhen einen dicken Rolli unter dem Trikot trug. 3:2 setzten sich die Argentinier letztlich gegen Kroatien mit dem 20-jährigen Modrić durch, und beide werden diesen Tag wohl nie vergessen. Modrić nicht, weil er damals sein erstes Länderspiel für die Kroaten machte. Und Messi nicht, weil ihm in Basel sein erstes von etlichen weiteren Toren für Argentinien gelang.