Erinnerung an die Wunderelf

In beiden Partien waren die Freiräume für die deutschen Spieler so gut wie nicht vorhanden, »es ist eine Mannschaft, bei der jeder für jeden rennt«, ist auch Timo Werner die Schwere der Aufgabe bewusst. Rossi hat seit seinem Amtsantritt 2018 sein Augenmerk auf die Stabilität in der Defensive gelegt. Dass die Mannschaft aber auch anders kann, hat sie beim jetzt schon historischen 4:0 in England im Juni bewiesen, eine Demütigung der Engländer in Wembley. Und in Ungarn haben sie schon im Geschichtsbuch geblättert in Erinnerung an jenen legendären 6:3-Erfolg der Wunderelf um Major Puskas in England 1953.