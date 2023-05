Szene des Spiels: In der 35. Minute macht Union-Stürmer Sheraldo Becker das, was er am allerbesten kann: Er läuft seinen Gegenspielern davon. Von Robin Knoche zudem exzellent freigespielt, tunnelt er Freiburgs Torwart Mark Flekken und erzielt das 2:0. Anschließend macht Becker das, was er offenbar nicht so gut kann: Er zieht sich eine Spiderman-Maske über und benötigt dafür zwei Versuche, bis sie endlich richtig herum sitzt. Die Gelbe Karte für diesen albernen Mummenschanz gibt es obendrauf.