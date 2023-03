Dabei zeigte sich die Eintracht zunächst gut erholt von der Niederlage in Neapel, war aktiv und zeigte sich wenig eingeschüchtert von der Atmosphäre an der Alten Försterei. Vor allem Stürmer Randal Kolo Muani war extrem spielfreudig und sorgte wiederholt für Torgefahr. Aber so sehr er und seine Nebenleute sich auch bis vors Tor durchspielten – am Ende waren immer noch ein Abwehrbein von Union oder der starke Torwart Frederik Rönnow im Wege.