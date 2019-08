Fußball Union Berlin geht bei Bundesligapremiere gegen Leipzig unter

Zwei Premieren in der Bundesliga - und eine deutliche Niederlage: Julian Nagelsmann stand zum ersten Mal als RB-Coach an der Seitenlinie, Aufsteiger Union Berlin spielte nach zehn Jahren in der 2. Liga zum ersten Mal in der höchsten Spielklasse - und traf dort gleich auf den Tabellendritten der vergangenen Saison. Das Ungleichgewicht zeigte sich auf dem Platz: Leipzig siegte gegen abwehrschwache Berliner 4:0 (3:0). Die Treffer erzielten Marcel Halstenberg (16. Minute), Marcel Sabitzer (42.), Timo Werner (42.) und Christopher Nkunku (69.)

Die ersten 15. Spielminuten hatten die Berliner Fans aus Protest gegen die RB-Vereinsstruktur stumm begleitet. Gerade als der Countdown heruntergezählt war, fiel das erste Tor - für RB: Sabitzer schoss einen Querpass links in den Strafraum zu Halstenberg, der Unions Abdullahi mit einem Haken ausspielte, von der Berliner Abwehr nicht angegriffen wurde und frei zum Schuss kam (16.).

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Kombination Sabitzer/Halstenberg sorgte auch für den Treffer zum 2:0, diesmal mit umgekehrter Aufgabenteilung. Nach einem verunglückten Abwurf von Unions Keeper Rafal Gikiewicz kam Halstenberg an den Ball und bediente den an der Strafraumgrenze freistehenden Sabitzer, der ins linke obere Eck traf (31.). Zuvor war der Ball schon einmal im Berliner Tor gelandet. Der Treffer durch Klostermann zählte aber nicht, da Yussuf Poulsen den Ball zuvor an die Hand bekommen hatte (23.). Werner erhöhte kurz vor der Pause nach Zuspiel von Sabitzer (42.).

Das Team von Urs Fischer konnte sich wenige Chancen erarbeiten. In der zweiten Hälfte unterband Konaté mit einer Grätsche einen Versuch von Andersson (56.). Stattdessen traf wenig später der für Werner eingewechselte Nkunku, der von Paris Saint-Germain gekommen war, unbehelligt von der Berliner Abwehr zum 4:0-Endstand.

1. FC Union Berlin - RB Leipzig 0:4 (0:3)

0:1 Halstenberg (16.)

0:2 Sabitzer (31.)

0:3 Werner (42.)

0:4 Nkunku (69.)

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Lenz - Prömel, Gentner (46. Gentner) - Andrich, Bülter - Abdullahi (58. Becker), Andersson (69. Polter)

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konaté, Orban - Klostermann, Demme (62. Laimer), Kampl (73. Forsberg), Sabitzer, Halstenberg - Poulsen, Werner (65. Nkunku)

Schiedsrichter: Schmidt

Gelbe Karten: Becker -

Zuschauer: 20.012 (ausverkauft)