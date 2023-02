Spieler des Spiels: Einer, der gar nicht auf dem Platz stand. Leipzigs Kapitän und Abwehrchef Willi Orban fehlte in diesem wichtigen Spiel ganz bewusst, weil er im Lauf der Woche eine Stammzellenspende vorgenommen hatte. Bei Sky wurde er dafür zwar in den Himmel gelobt, als sei er der Superheld unserer Zeit, aber tatsächlich: Das ist die Vorbildrolle, die man von einem Kapitän erwartet.

Nicht der Spieler des Spiels: Sein Teamkollege Timo Werner macht im Moment eine harte Zeit durch. So viel hatte er sich von seiner Rückkehr nach Leipzig versprochen, so viel hatte sich Leipzig davon versprochen. Die WM verpasste er verletzt, was im Nachhinein vielleicht kein Schaden für ihn war. Aber auch danach kommt er nicht in Gang. Er muss sich den Unmut der Fans anhören, wie in Zeiten, die er eigentlich hoffte, hinter sich zu haben. Auch gegen Union durchgehend unglücklich agierend.