Union sprach von »Ungereimtheiten«

Isco zufolge bekam er einen Anruf seines Beraters Jorge Mendes, der von einem Angebot berichtet habe. »Union stand in der Bundesliga sehr gut da, war in der Europa League vertreten, der Vertrag war ein guter, das Projekt wirkte auch gut. Also habe ich zugesagt«, schilderte Isco in dem Interview. Er habe dann den Vertrag an seinen Anwalt weitergeleitet, seine Koffer gepackt und sei allein nach Berlin geflogen. Er sei dort von einem Vereinsmitarbeiter empfangen worden und habe bereits Fotos und einen Gruß in die Kamera gemacht.