Relegation Union Berlin kämpft sich in die Bundesliga, Stuttgart steigt ab

Union Berlin ist erstmals in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Im Rückspiel der Relegation reichte dem Zweitligist ein 0:0, um den favorisierten VfB Stuttgart absteigen zu lassen. Das Hinspiel in Stuttgart war 2:2 ausgegangen, deshalb profitierten die Berliner von der aus dem Europapokal bekannten Auswärtstorregel.

Die Stuttgarter, bei denen Holger Badstuber den verletzten Marc-Oliver Kempf ersetzte und Santiago Ascacibar nach sechswöchiger Sperre zurückkehrte, bestimmten die ersten Hälfte. Dennis Aogo erzielte vermeintlich den frühen Führungstreffer (9.), doch bei seinem Freistoßtor aus 18 Metern ließ sich Angreifer Nicolás González Richtung Tor zurückfallen, stand deshalb mehrere Meter im Abseits und irritierte dabei Torhüter Rafal Gikiewicz. Schiedsrichter Christian Dingert erkannte den Treffer zunächst an, nahm seine Entscheidung doch nach Ansicht der TV-Bilder in der Review-Area zurück.

Gikiewicz war auch zur Stelle, als Ozan Kabak aus kurzer Distanz (3.) und Steven Zuber mit einem Schlenzer von der linken Seite ins lange Eck (45.) die beiden anderen guten Torchancen des VfB hatten. Das Spiel war zwischenzeitlich für mehrere Minuten unterbrochen, weil Badstuber und Kabak mit den Köpfen zusammengestoßen waren nur mit Kopfverbänden weiterspielen konnten.

Wie schon im Hinspiel wechselte Interimstrainer Nico Willig zu Beginn des zweiten Durchgangs Routinier Mario Gomez ein. Der VfB blieb überlegen, doch die größten Torchancen hatte zunächst Union: Suleiman Abdullahi traf innerhalb kürzester Zeit zweimal den rechten Torpfosten (64./66.). Im weiteren Verlauf verlegten sich die Berliner wieder vermehrt auf die Verteidigung ihres Vorsprungs und erstickten die meisten Stuttgarter Angriffe bereits im Ansatz. Der VfB ist zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte aus der Bundesliga abgestiegen.

Union Berlin - VfB Stuttgart 0:0

Union: Gikiewicz - Ryerson, Friedrich, Hübner, Reichel - Abdullahi (82. Gogia), Prömel, Schmiedebach, Zulj (90.+3 Parensen), Hartel (65. Mees), Andersson

VfB: Zieler - Pavard, Kabak, Badstuber, Aogo - Ascacibar - Gentner, Akolo, Zuber (68. Castro) - Donis (60. Didavi), González (46. Gomez)

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Friedrich, Schmiedebach - Gentner

Zuschauer: 22.012