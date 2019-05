Aufstieg von Union Berlin Willkommen im Tollhaus

Wenn ein Fußballplatz nur Sekunden nach Abpfiff eines Spiels gestürmt wird von Tausenden freudeschwangeren Menschen. Wenn erwachsene Männer weinen wie Kinder, sich mit Fäusten vor Glück auf ihre nackten Brüste schlagen. Wenn dann ein Sportchef mitten im Interview von seinen Spielern überfallen wird: "Herr Ruhnert, jetzt hör auf, so seriös zu tun! Und sag: Wo ist das Bier?" Wenn all das geschieht, dann ist Außergewöhnliches passiert. Dann ist ein besonderer Klub, der bisher vom Erfolg selten besucht wurde, in die Bundesliga aufgestiegen.

So sah es am Montagabend in der Alten Försterei aus, als Union Berlin, der Zweitliga-Dritte, im Relegationsspiel gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart ein 0:0 erreichte und nach dem 2:2 im Hinspiel erstmals in die Bundesliga aufsteigt. Kaum war der Schlusspfiff ertönt, rannten Union-Fans von den Rängen auf den Rasen, fielen sich und ihren Spielern um die Hälse. Roter und weißer Rauch spannte sich über das Stadion an der Alten Försterei, Unions kleiner Idylle mitten im Wald im Berliner Osten. Lange dröhnten Siegesgesänge durch die Nacht. Wohl selten wurde ein Aufstieg so überschwänglich gefeiert, und vielleicht geht das auch nur, wenn man eigentlich ein Verliererklub ist, wie es Union lange Jahre zu DDR-Zeiten und danach war.

Nun aber sind die Berliner das 56. Bundesligamitglied seit der Gründung zur Saison 1963/1964. Erstmals seit dem Abstieg von Energie Cottbus 2009 spielt wieder ein Klub mit DDR-Vergangenheit in der Bundesliga - RB Leipzig existiert in seiner jetzigen Form schließlich erst seit 2009.

Auf die Erstligisten wartet in Köpenick ein Tollhaus. "Wahnsinn, was hier los ist", sagte Unions Mittelfeldspieler Robert Zulj. "Jeder Fan, der zu mir kam, hat sich bei mir bedankt. Ich fange gleich an zu heulen. Die Bundesliga kann sich freuen - auf diese Mannschaft, diese Fans und dieses Stadion."

Hannibal Hanschke REUTERS Union-Fans vor dem Anpfiff: "Nehmt euer Herz in die Hände"

Schon vor dem Anpfiff hatten die Berliner Anhänger eine eindrucksvolle Atmosphäre erzeugt. Der Teambus wurde von Hunderten Fans empfangen. Im Stadion hatten sie eine Choreografie vorbereitet: Unter einem Bild einer Hand, die ein Herz umklammerte, stand: "Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit. Nun hat das Warten ein Ende, nehmt euer Herz in die Hände."

Zehn Jahre lang war Union durchweg in der Zweiten Liga, länger als jeder andere aktuelle Zweitligist. 2017 verpasste man als Tabellenvierter mit 60 Punkten den Aufstieg. Diesmal nicht. Und das auch, weil ein Großteil der 22.000 Zuschauer in der Alten Försterei die Berliner Mannschaft gegen Stuttgart mit fast pausenlosen Gesängen nach vorn trieb.

"Diese Unterstützung in diesem Stadion, das hilft dir einfach. Ich hätte das alles nie für möglich gehalten", sagte Unions Trainer Urs Fischer. Dass im Zeitalter des Turbokapitalismus im modernen Fußball, in dem der TV-Zuschauer wichtiger wird als der in der Arena, die eigene Heimstätte mitentscheidend über Erfolg und Misserfolg sein kann, ist vielen ein wohltuender Gedanke. Nur eine einzige Heimniederlage gab es für Union in der abgelaufenen Saison (ein 1:3 gegen Paderborn).

Urs Fischer im Video: "Einfach geil"

Video DPA

Fischer ist ein besonnener Mann, der nicht zur Pose neigt, und auch deshalb zu diesem Klub passt. Aber als der Schweizer beschreiben sollte, was da für ein Verein in die Bundesliga kommt, da ging er für seine Verhältnisse aus sich heraus: "Teamgeist und Solidarität haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind", sagte er: "Union ist ein Klub mit einem Geist."

Damit hatte Fischer auch den Kern seiner Mannschaft beschrieben: Sie spielt oft schmucklos, zeichnet sich aber durch Verteidigen im Kollektiv aus. 15 von 36 Saisonspielen inklusive Relegation hat Union ohne Gegentor überstanden. Fischer, der einst mit Basel zweimal Meister und einmal Pokalsieger wurde, hat Union eine Philosophie der Defensive verordnet. Kein Zweitligist verteidigte erfolgreicher.

Dass der Aufstieg dennoch nur knapp gelang - in den vergangenen 15 Jahren holte nur ein Tabellendritter weniger Punkte als Union - hat seine Gründe eher im Offensivbereich. Gegen Stuttgart spielte das Team viele lange Bälle auf die Stoßstürmer Sebastian Andersson oder Sebastian Polter. Auf Ballbesitz legte Union in dieser Saison kaum wert. Ein wichtiger Erfolgsfaktor waren deshalb Standards, 17 Tore erzielte der Klub nach ruhenden Bällen. Diese Stärke in die Bundesliga hinüberzuretten, dürfte ein Schlüssel im Kampf um den Klassenerhalt sein.

Dass Union nicht nur eine Kurzvisite in der Bundesliga anstrebt, ließ Oliver Ruhnert durchblicken. Unions Sportchef, der von seinen Spielern Felix Kroos und Florian Hübner später noch zur Bierbesorgung ermahnt wurde, betonte, wie sehr der Verein gewachsen sei. Ruhnert war vor einem Jahr vom Chefsout befördert worden, nachdem Union mit Aufstiegshoffnungen gestartet war, aber nur Achter wurde. Elf Spieler holte er - und den Trainer Fischer. Der Erfolg in diesem Jahr ist auch seiner.

Nun muss Ruhnert den Kader um spielerische Möglichkeiten erweitern. Und das mit begrenzten Mitteln. In Liga zwei hatte Union einen Lizenzspieleretat von 16 Millionen Euro. In der Bundesliga ist er selbst bei Teams wie Augsburg doppelt so hoch.

Weil ein direkter Wiederabstieg durchaus möglich ist, sucht Ruhnert hauptsächlich nach Spielern, die für beide Ligen Verträge abschließen. Das schränkt den Kandidatenkreis ein. Aber es könnte dafür sorgen, dass Spieler kommen, die auch wirklich in Köpenick sein wollen. Spieler, die zu diesem eigenwilligen Klub passen.

Union Berlin - VfB Stuttgart 0:0

Union: Gikiewicz - Ryerson, Friedrich, Hübner, Reichel - Abdullahi (82. Gogia), Prömel, Schmiedebach, Zulj (90.+3 Parensen), Hartel (65. Mees), Andersson

VfB: Zieler - Pavard, Kabak, Badstuber, Aogo - Ascacibar - Gentner, Akolo, Zuber (68. Castro) - Donis (60. Didavi), González (46. Gomez)

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Friedrich, Schmiedebach - Gentner

Zuschauer: 22.012