Von Liga zwei bis an die Spitze der Bundesliga

Der 56-Jährige, dessen alter Vertrag 2023 ausgelaufen wäre, hatte Union 2018 übernommen und war direkt in seiner ersten Saison in die Bundesliga aufgestiegen. Seitdem schaffte der Klub 2020 problemlos den Klassenerhalt, ein Jahr später qualifizierte sich Union für die Conference League und in der vergangenen Saison sogar in die Europa League. Aktuell steht Union auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle und ist dabei als einzige Mannschaft bislang ohne Niederlage.