Immer weiter – ganz nach vorn: So heißt es in der Vereinshymne des 1. FC Union Berlin. Und so war es bisher auch seit dem Bundesligaaufstieg 2019. Die Euphorie im Klub hat in dieser Woche einen Höhepunkt erreicht: Tabellenführer der Bundesliga, mit Robin Gosens hat man jetzt einen Spieler, der von Hansi Flick nominiert wurde, obwohl er bei Union spielt, in der Champions League kickt Kevin Behrens demnächst gegen Real Madrid. Und der Weltstar von Juventus, Leonardo Bonucci, soll in der Berliner Wuhlheide im Stadtteil Köpenick gegen Darmstadt und Augsburg verteidigen. Mehr geht nicht beim neuen Hauptstadtklub. Das einzige, was störte, war dann das Ligaspiel am Ende dieser Rauschwoche.