Urteil in Gerichtsprozess Bewährung für Erpresser von Fußballprofi Tah

Im Erpressungs-Fall um Fußballprofi Jonathan Tah wurde Spielerberater Claudio Bega am Dienstag zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Das berichten unter anderem die »Sportbild« und die »Rheinische Post« . Bega stand vor Gericht, weil er Tah über mehrere Jahre hinweg subtil bedroht und so 108.500 Euro erpresst haben soll. Das Amtsgericht Leverkusen-Opladen sieht diese Vorwürfe als erwiesen an. Bega muss das Geld zurückzahlen und außerdem 200 Sozialstunden leisten.