Im Alter von gerade einmal 13 Jahren hat Da’vian Kimbrough einen Profivertrag beim Fußballklub Sacramento Republic FC erhalten. Nach Angaben des Vereins aus der zweithöchsten Spielklasse der United Soccer League ist der Stürmer damit der jüngste Sportler in der Geschichte der großen amerikanischen Profiligen. Kimbrough, der am 18. Februar 2010 geboren wurde und zuvor in der Jugendakademie des Klubs spielte, könnte am Samstag gegen Birmingham Legion FC sein Debüt geben. Zu den Vertragsdetails machte Sacramento bei der Vorstellung am Dienstag keine Angaben.