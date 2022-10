In Deutschland ist er nur eingefleischten Fußballfans bekannt, in den USA ist er einer der Stars der Major League Soccer und seit gestern ihr Torschützenkönig: Der 27 Jahre alte Fußballprofi traf in der Hauptrunde in 33 Spielen 23 Mal für Nashville SC und hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Mannschaft in den Playoffs dabei ist. Er holte den Torjägertitel mit einem Tor Vorsprung auf seine beiden besten Verfolger, Sebastián Driussi von Austin FC und Dániel Gazdag von Philadelphia Union.