Die US-Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat ihr Trainingslager in Katar abgesagt. Ab Sonntag wollten sich das Team im Land des WM-Gastgebers 2022 auf ein Testspiel gegen Costa Anfang Februar vorbereiten. Der Verband begründete seine Entscheidung mit "der aktuellen Entwicklung in der Region" und kündigte an, den Besuch nachholen zu wollen.

Die USA hatten am Donnerstag den iranischen General Qasem Soleimani bei einem Raketenangriff getötet, seitdem hat sich der Konflikt zwischen den Ländern immer weiter verschärft. Eine offizielle Anordnung, die Vorbereitung in Katar abzusagen, habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher des US-Fußballverbands. Der Schritt sei eine "Vorsichtsmaßnahme".

Ein Testspiel des US-Teams gegen den österreichischen Klub RB Salzburg, das für den 18. Januar in Doha angesetzt war, wird damit vermutlich abgesagt. Die Spieler werden nun ab Montag in Florida trainieren, wo sich sich bereits im vergangenen Jahr zweimal auf anstehende Spiele vorbereitet hatten.

Die politischen Unruhen im Nahen Osten könnten auch den spanischen Super Cup beeinträchtigen. Der FC Valencia, der FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid sollen sich ab Mittwoch in einem Viererturnier in Jeddah in Saudi-Arabien messen. Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" hatte kürzlich berichtet, dass für die Partie zwischen Barcelona und Atlético nur 50 Tickets verkauft worden waren.