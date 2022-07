2 / 13

Seeler wurde am 5. November 1936 in Hamburg in eine Sportlerfamilie geboren: Schon Vater Erwin spielte für den Hamburger SV, also wurden auch Uwe und sein älterer Bruder Dieter bei den »Rothosen« angemeldet. Zwischen 1946 und 1953 spielte Uwe Seeler für die Nachwuchsteams des HSV, dann folgte das Debüt für die erste Mannschaft – im Alter von erst 16 Jahren.