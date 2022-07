Reaktionen auf den Tod von Uwe Seeler »Sein Tod trifft die deutsche Fußballseele in ihrem tiefsten Inneren«

»Der Tod von Uwe Seeler trifft die deutsche Fußballseele in ihrem tiefsten Inneren«, wird Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern in einer Mitteilung zitiert. »Wer an den deutschen Fußball und seine Größten denkt, denkt an Uwe Seeler. Sein Tod ist ein schmerzhafter Verlust für die ganze Fußballfamilie«, heißt es vonseiten des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn.

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hat Seeler als »außergewöhnlichen« Fußballer und Menschen gewürdigt. »Ohne Zweifel ist er einer der besten Stürmer gewesen, die die Bundesrepublik Deutschland je hervorgebracht hat«, sagte der Aufsichtsratschef der DFL.