Angst vor der Arbeit als Videoschiedsrichter

Dean, der von 2000 bis 2022 553 Spiele in der Premier League leitete, war in der vergangenen Saison ausschließlich als Assistent für die Videokontrolle tätig, kam aber nach dem Vorfall an der Stamford Bridge zwei Monate lang nicht zum Einsatz. Er sagte, die Arbeit als Videoschiedsrichter sei etwas, das er am Ende »gefürchtet« habe.

»Ich habe mich am Freitagabend ins Auto gesetzt und bin nach London gefahren, weil ich den Samstag fürchtete«, sagte er. »Ich dachte, hoffentlich passiert nichts. Ich war wie versteinert, als ich auf dem Schiedsrichterstuhl saß.«