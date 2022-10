Fünf Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Katar hat Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach eine möglicherweise folgenschwere Schulterverletzung erlitten. »Es besteht Verdacht auf Schultereckgelenksprengung«, sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke am Dienstagabend bei Sky: »Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist.«