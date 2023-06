Der börsennotierte Bundesligist hatte bereits in der vergangenen Woche in einer ad hoc-Mitteilung über den Wechsel des eigentlich bis 2025 gebundenen Profis informiert. Am Mittwoch sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke: »Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine fantastische gemeinsame Zeit.«

Dortmund will das Geld größtenteils reinvestieren

Bellingham kam im Sommer 2020 im Alter von 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund. In insgesamt 132 Einsätzen (24 Tore) hatte er sich zum Leistungsträger entwickelt. »Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten«, sagte er zum Abschied.