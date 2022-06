Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger verlässt den FC Chelsea nach fünf Jahren und wechselt zu Real Madrid. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler unterschreibt beim Champions-League-Sieger einen Vierjahresvertrag, wie der spanische Rekordmeister am Donnerstag mitteilte. Er soll am 20. Juni offiziell in Madrid vorgestellt werden. Rüdiger konnte die Blues mit Trainer Thomas Tuchel nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei verlassen. Der 50-malige Nationalspieler war im Sommer 2017 von der AS Rom nach London gewechselt. Mit den Blues gewann er den FA Cup, die Europa League, die Champions League und die Klub-Weltmeisterschaft.



Der 29-Jährige, der aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach trainiert, wo sich die DFB-Elf auf die Nations League vorbereitet, hatte seinen Abschied vom FC Chelsea schon vor wenigen Tagen bestätigt. »Ich verlasse diesen Klub schweren Herzens. Er hat mir alles bedeutet. Selbst diese Saison, mit all ihren Komplikationen, hat mir Spaß gemacht. Chelsea wird immer in meinem Herzen sein. London wird immer mein Zuhause sein«, schrieb Rüdiger bei »The Players’ Tribune«. Dort hatte er seinen ehemaligen Arbeitgeber auch für dessen Verhalten bei den Vertragsverhandlungen kritisiert: »Wenn man von August bis Januar nichts mehr vom Verein hört, wird die Situation kompliziert«.