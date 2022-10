Eintracht Frankfurt hat seine gute Heimbilanz auch gegen Bayer Leverkusen ausgebaut. Die Eintracht gewann dank einer starken zweiten Hälfte 5:1 (1:0) und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz vier. Bayer Leverkusen bleibt auch mit Trainer Xabi Alonso im Hinterfeld der Tabelle hängen und verharrt auf Platz 16.

Nach verteiltem Spiel in der ersten Hälfte sorgte eine kuriose Szene für die Führung der Frankfurter mit dem Pausenpfiff. Nach Foul an Jesper Lindström entschied Schiedsrichter Robert Schröder korrekt auf Elfmeter. Frankfurts Randal Kolo Muani scheiterte an Torwart Lukáš Hrádecký, der sich dabei aber etwas zu weit von der Torlinie bewegt hatte. Also wurde der Strafstoß wiederholt, nachdem das Spiel längst schon wieder lief. Daichi Kamada verwandelte sicher (45.+5 Minute).