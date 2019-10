Der VfB Stuttgart wird Sportvorstand Thomas Hitzlsperger zum Vorstandsvorsitzenden der Fußball AG machen. Das berichten die "Stuttgarter Nachrichten" und der SWR übereinstimmend. Die Beförderung soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden, bislang äußerte sich der Zweitligist nicht. Der 37-Jährige soll einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben.

Hitzlsperger ist seit Februar Sportvorstand des Bundesliga-Absteigers. Zuvor war er ein Jahr Leiter der Nachwuchsabteilung und rund eineinhalb Jahre Präsidiumsmitglied. Als aktiver Profi war der ehemalige Mittelfeldspieler von 2005 bis 2010 im Verein und gewann mit dem VfB 2007 die Deutsche Meisterschaft.

Weitere Kandidaten für den Posten des Vorstandschefs waren der Schweizer Unternehmensberater Bernhard Heusler und Robert Schäfer, der im Frühjahr bei Fortuna Düsseldorf als Vorstandschef gehen musste, nachdem es Streit um die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel gegeben hatte. Jürgen Klinsmann, dessen mögliches Engagement in Stuttgart öffentlich verhandelt wurde, hatte seinem ehemaligen Klub abgesagt.

Neuer Sportvorstand soll der aktuelle Sportdirektor Sven Mislintat werden. Nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich ist im Verein auch der Posten des Präsidenten derzeit unbesetzt. Am 7. November will der Vereinsbeirat zwei Kandidaten benennen, die sich am 15. Dezember vor der Mitgliederversammlung des Vereins zur Wahl stellen. Einer davon ist der Weltmeister von 1990 und VfB-Ehrenkapitän Guido Buchwald.