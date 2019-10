2. Fußball-Bundesliga Tabellenführer Stuttgart unterliegt Schlusslicht Wehen

VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden 1:2 (1:2)

Über 80 Prozent Ballbesitz reichten nicht zum Punktgewinn: Gegen den ab der 77. Minute in Unterzahl spielenden SV Wehen Wiesbaden verlor der VfB Stuttgart sein erstes Saisonspiel. Der als Tabellenschlusslicht in den Spieltag gestartete Aufsteiger aus Wehen feierte seinen zweiten Saisonsieg nach einem 2:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück in der Vorwoche.

Bereits nach drei Minuten traf Wehens Stürmer Manuel Schäffler zur Gästeführung. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Hamadi El Ghaddioui aus der Drehung (11. Minute), erneut Schäffler war wenig später für den Siegtreffer verantwortlich (18.). Zuvor hatte Stuttgarts Außenverteidiger Borna Sosa den Ball mit einem Fehlpass am eigenen Strafraum hergegeben. In der zweiten Halbzeit drückte Stuttgart auf den Ausgleich, traf aber durch Philipp Förster nur den Pfosten (48.). Ab der 77. Minute verteidigten die Wiesbadener in Unterzahl: Angreifer Daniel-Kofi Kyereh hatte nach einem Foulspiel die Rote Karte gesehen.

Mit nunmehr acht Saisontreffern ist Schäffler alleiniger Toptorschütze der zweiten Bundesliga. Die Wiesbadener ziehen dank der drei Punkte am VfL Bochum vorbei auf den 17. und vorletzten Tabellenplatz. Der VfB Stuttgart führt die Liga weiter an, könnte aber bei einem Sieg des Hamburger SV am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen Greuther Fürth auf Rang zwei zurückfallen.

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC 1:1 (1:1)

Ihre Höhepunkte erlebte die Partie in Darmstadt bereits in den ersten zehn Minuten: Erst traf Dario Dumic für die Gastgeber im Anschluss an eine Ecke zur Führung (7.), dann glich nach einem weiteren Eckstoß Philipp Hofmann per Kopf für die Gäste aus (9.). Im Anschluss bestimmten die Hausherren das Spiel, hatten zum Schluss aber das Glück, dass ein abgefälschter Versuch von Karlsruhes Marc Lorenz vom Pfosten zurück ins Feld sprang (79.).

In der Tabelle verpassten es die Darmstädter, sich entscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. Mit acht Punkten belegen die Lilien den 15. Platz, der KSC bleibt mit zwölf Punkten und Platz acht weiter im Ligamittelfeld.