Die zweite Hälfte des zu Beginn noch temporeichen und gutklassigen Spiels war dann deutlich zerfahrener. Bochum verteidigte gewissenhaft und strukturiert, Köln erlaubte sich zudem immer wieder Missverständnisse in der Offensive, echte Torchancen gab es lange Zeit nicht mehr. Stögers eigentlich verunglückter Freistoßtrick brachte in der Schlussphase Masovic in Position, er traf aus dem Gewühl.