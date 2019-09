Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 3:3 (1:2)

Absteiger 1. FC Nürnberg hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der 2. Bundesliga erneut verpasst. Die Franken kamen trotz Führung in einem turbulenten Spiel nicht über ein 3:3 (2:1) beim SV Darmstadt 98 hinaus und konnten damit nur eines der vergangenen fünf Liga-Spiele für sich entscheiden. Am Ende konnten sie froh sein, durch den Ausgleich von Robin Hack überhaupt noch einen Punkt zu retten.

Die beiden Neuzugänge Hack (9. Minute/85.) und Michael Frey (45.) erzielten die drei Tore für Nürnberg, das sich nach einer zwischenzeitlichen Führung lange Hoffnungen auf einen Dreier machen durfte. Stoßspitze Serdar Dursun (6./82.) erzielte für die Lilien zwei Tore, zudem traf Dario Dumic (75.).

VfL Bochum - Dynamo Dresden 2:2 (0:0)

Der VfL Bochum hat beim Debüt seines neuen Cheftrainers Thomas Reis zumindest einen Punkt erkämpft. Die Westfalen kamen nach 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 (0:0) gegen Dynamo Dresden. Dennoch ist der VfL weiter sieglos und mit drei Punkten Tabellen-Vorletzter. Reis war am Montag als Nachfolger des beurlaubten Robin Dutt vorgestellt worden. Die Dresdner haben mit sechs Punkten nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Nach einer schwachen ersten Hälfte wurde zunächst nur Dresden besser und schien nach Toren von Alexander Jeremejeff (47.) und Moussa Koné (63.) der sichere Sieger. Doch Danny Blum (79.) und Anthony Losilla (85.) retteten Bochum zumindest das Unentschieden. Beim 3:3 gegen Bielefeld hatte Bochum in dieser Saison schon ein 0:2 wettgemacht, beim 3:3 gegen Wehen sogar ein 0:3.

Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 1:0 (1:0)

Trainer Dirk Schuster hat beim FC Erzgebirge Aue eine gelungene Heimpremiere gefeiert. Seine Mannschaft gewann gegen den Aufsteiger VfL Osnabrück mit 1:0 (1:0) und bleibt damit unter seiner Regie ungeschlagen. Tom Baumgart (40.) erzielte mit einem wuchtigen Schuss den entscheidenden Treffer.

Nach dem Wechsel erhöhten die Niedersachsen den Druck. In der 65. Minute ging ein abgefälschter Schuss der Osnabrücker an den Pfosten. Die Gastgeber, die ab der 75. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte für Calogero Rizzuto in Unterzahl agierten, kämpften in der Schlussphase leidenschaftlich und retteten den dritten Saisonsieg.