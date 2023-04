Riemann hatte am Sonntag Kopf-an-Kopf mit einem Fan gestanden, ehe er weggezogen wurde.

»Wenn einzelne versuchen, dem VfL zu schaden, werden wir entschieden dagegen vorgehen und diejenigen schützen, die den Klassenerhalt auf dem Platz realisieren sollen, nämlich unsere Spieler«, stellten die Bochumer klar. Der Ruhrgebietsklub appellierte an den Zusammenhalt von Mannschaft und Fans. »Wir haben es selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Bochumer Gemeinschaft als solche auftritt und zusammenhält«, heißt es in der Stellungnahme.