Popp steht auf der Kandidatinnenliste für den Ballon d'Or

Popp spielt seit 2012 für den VfL, für den sie bislang 177-mal in der Liga, 32-mal im DFB-Pokal und 60-mal in der Champions League zum Einsatz kam. Bisher sammelte sie insgesamt 18 nationale und drei internationale Vereinstitel. In der abgelaufenen Saison holte sich der VfL Wolfsburg den Meistertitel in der Bundesliga.

Mit der Nationalmannschaft wurde Popp im Sommer Vize-Europameisterin. Im Finale gegen England musste sie verletzt aussetzen. Die 31-Jährige hatte die mögliche Auszeichnung als Torschützenkönigin verpasst und sie Rivalin Beth Mead überlassen müssen. Die 27 Jahre alte Engländerin hatte ebenso wie die VfL-Stürmerin sechs Tore beim Turnier in England erzielt, war aber auf mehr Torvorlagen gekommen. 2016 gewann Popp Gold bei Olympia in Rio.