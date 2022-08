Boris Pistorius hat nach Kritik am Einsatz der Wolfsburger Polizei gegen Fans von Werder Bremen Versäumnisse der zuständigen Behörde eingestanden. »Zur Fehlerkultur in einer modernen Polizei gehört auch, dass entsprechende Fehler erkannt und benannt werden. Nur so kann man es zukünftig besser machen«, teilte der niedersächsische Innenminister (SPD) am Freitag mit.