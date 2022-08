In der Vergangenheit war die Sicherheitslage zu Spielen zwischen Wolfsburg und Bremen in einem Ampelsystem in der Regel als »grün«, also weitgehend risikolos, eingestuft worden. »Dass die Wolfsburger Polizei dann zu der Einschätzung kommt, das ist ein Rotspiel und im Vorfeld – ohne, dass irgendetwas passiert ist – solche gravierenden, freiheitsentziehenden Maßnahmen trifft, da muss ich sagen, das ist außerordentlich bedenklich«, sagte Hess-Grunewald.