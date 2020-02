Sieg über Mainz 05 Wolfsburg schießt sich mit vier Toren an Schalke heran

Mit der ersten Chance ging der VfL Wolfsburg gegen Mainz in Führung und gab diese nicht mehr her. Dafür sorgte auch ein treffsicherer Renato Steffen. Für Mainz stehen nun wichtige direkte Duelle im Abstiegskampf an.