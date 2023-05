Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg träumen nach dem Einzug ins Champions-League-Finale vom zweiten Triple der Vereinsgeschichte. Vor dem Endspiel in der Königsklasse am 3. Juni gegen den FC Barcelona in Eindhoven gilt es zunächst, im Finale des DFB-Pokals den neunten Titel in Folge einzufahren. Und auch in der Bundesliga will der VfL zur Stelle sein, sollte Tabellenführer Bayern München im Endspurt noch schwächeln.