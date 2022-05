Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Für die Wolfsburger ist es bereits der zweite Trainerwechsel in dieser sportlich missratenen Saison. Der frühere Bayern-Kapitän Mark van Bommel übernahm den Klub im Sommer als Champions-League-Teilnehmer. Nach acht Spielen ohne Sieg musste der Niederländer schon im Oktober wieder gehen. Unter Kohfeldt mischte der Klub nach schweren Niederlagen wie beim 0:3 in Augsburg und dem 1:6 in Dortmund im Abstiegskampf mit.

Kohfeldt startete zunächst mit zwei Erfolgen gegen Bayer Leverkusen (2:0) und den FC Augsburg (1:0) in der Bundesliga sowie dazwischen einem Sieg in der Champions League gegen Red Bull Salzburg (2:1). Danach begann für den Letzten in der Gruppe G der Königsklasse bis Februar eine Negativserie von acht Niederlagen und zwei Unentschieden in zehn Pflichtspielen.

Trotz einiger Siege nach dem Ende des Wintertransferfensters und dem überraschenden Kauf von Angreifer Max Kruse holte der VfL in der Rückrunde nur 20 Punkte. Die Niederlagenserie führte das Team zum Abschluss der Saison auf Platz zwölf in der Bundesliga.