Fußball-Bundesliga Augsburg verdirbt Wolfsburg den Sprung an die Tabellenspitze

Der VfL Wolfsburg hat erneut den Sprung an die Tabellenspitze versäumt. Im Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga kam der VfL daheim nur zu einem torlosen Remis gegen den FC Augsburg. Bei einem Sieg hätte das Team von Trainer Oliver Glasner die Führung in der Tabelle übernommen. Aber in einem an Höhepunkten armen Spiel rannten sich die Gastgeber immer wieder an der guten FCA-Defensive fest.

Dabei begann die Partie äußerst schwungvoll. Schon in den ersten Minuten vergaben zunächst Felix Klaus für Wolfsburg und dann Ruben Vargas für Augsburg frei stehend die jeweilige mögliche Führung - weil die beiden Torleute Koubek und Pervan glänzend reagierten. Danach jedoch schlief das Spiel zusehends ein. Beide Teams waren bemüht, vor den Toren tat sich aber wenig. Das 0:0 zur Pause war die logische Konsequenz.

Das Bild veränderte sich auch in der zweiten Halbzeit kaum. Torchancen waren weiterhin selten, beide Teams gingen zwar mit großer Intensität zur Sache, die Abwehrreihen bekamen das Spiel jedoch immer besser in den Griff. Auch der hochgelobte Wolfsburger Torjäger Wout Weghorst konnte sich diesmal kaum in Szene setzen. Man merkte dem Team an, dass es nach dem Europapokalspiel am Donnerstag in Gent auf vier Positionen verändert worden war.

Acht Minuten vor Schluss jubelten die Wölfe dann doch. Aber das Tor von Joao Victor fand nach Intervention des Videoschiedsrichters keine Anerkennung wegen einer Abseitsstellung.

Durch das Remis nimmt Wolfsburg zunächst Platz drei ein, Augsburg bleibt mit nun sieben Punkten Tabellenvorletzter.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 0:0

Wolfsburg: Pervan - Brooks, Bruma, Tisserand - William, Guilavogui, Gerhardt (83. Arnold), 15 Roussillon - Klaus (65. Joao Victor), Weghorst, Brekalo (71. Nmecha).

Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - Richter, Vargas (71. Jago) - Finnbogason (77. Cordova), Niederlechner.

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Zuschauer: 24.000