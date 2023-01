Videobeweis im Fußball Schiedsrichter sollen künftig ans Mikro

Der Plan: Über das ohnehin vorhandene Headset sollen Schiedsrichter ihre Entscheidungen nach Überprüfung durch den Videobeweis den Fans im Stadion und vor dem TV erklären. Das International Football Association Board Ifab erhofft sich so mehr Transparenz. Getestet wird das Vorgehen erstmals bei der Klub-WM (ab 1. Februar) in Marokko, auch ein Einsatz bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (ab 20. Juli) ist denkbar.