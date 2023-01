Vierschanzentournee Granerud gewinnt in Bischofshofen und holt sich den Gesamtsieg

In der Gesamtwertung hatte Granerud, der in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gewonnen sowie in Innsbruck den zweiten Platz belegt hatte, schon vor dem Springen umgerechnet etwa 13 Meter Vorsprung vor dem Gesamtweltcup-Führenden Kubacki. Dieses Polster sollte Granerud ausbauen, Kubacki behielt aber Platz zwei. Dritter in der Gesamtwertung wurde Lanišek, der nur in Oberstdorf nicht mit den Besten mithalten konnte.