Der Schwung der Engländerinnen erlahmte im Laufe der ersten Halbzeit, Kolumbien sah seine Chance und nutzte sie in der 43. Minute. Leicy Sanros überlupfte vom rechten Flügel die gesamte englische Abwehr und überraschte auch Torfrau Mary Earps. Der Ball senkte sich zum 1:0 ins lange Eck.

Pech für Kolumbiens Torhüterin

Eine Führung, die allerdings nicht bis zum Pausenstand hielt: In der Nachspielzeit profitierte der Europameister vom Pech der Torhüterin Catarina Perez. Zweimal bekam sie den Ball nicht zu fassen, er rutschte unter ihrem Körper durch, Lauren Hemp schaltete am schnellsten und stocherte den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Damit ging es in die Kabinen.