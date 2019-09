Der von 1899 Hoffenheim zum SC Freiburg gewechselte Vincenzo Grifo darf wegen einer Vertragsklausel im Duell der beiden Bundesligisten nicht auflaufen. Dies bestätigte der Sportclub auf Anfrage.

Am 15. September tritt Freiburg demzufolge ohne Grifo in Sinsheim an. Zuvor hatten unter anderem der "Kicker" und Sky berichtet. Im Rückspiel dürfe der Fußballprofi gegen seinen ehemaligen Klub aber wieder auflaufen, hieß es vom Verein.

Der 26 Jahre alte Italiener war in der Vorwoche für sieben Millionen Euro fest von Hoffenheim zum SC gewechselt, nachdem er in der Vorsaison bereits ausgeliehen war. Eine ähnliche Klausel hatte es bereits beim Leihgeschäft gegeben.

"Hoffenheim hat auf diese Regelung bestanden, es war Teil der Leihbedingungen", hatte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier damals dem "Kicker" gesagt. Bei der TSG hatte sich Grifo unter dem neuen Trainer Alfred Schreuder zuletzt nicht durchsetzen können und stand in zwei Liga-Partien hintereinander nicht im Kader.