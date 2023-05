Die erneute Antwort von Tebas ließ nicht auf sich warten. Weder Spanien noch LaLiga seien rassistisch, betonte er. Rassismusvorfälle würden »mit aller Härte verfolgt«. Diese Saison habe man neun rassistische Vorfälle bei der Justiz angezeigt, acht davon gegen Vinicius. »Wir können nicht zulassen, dass das Image eines Wettbewerbs geschädigt wird, der vor allem ein Symbol der Vereinigung zwischen den Völkern ist«, schrieb er bei Twitter und bezeichnete Rassismus als eine »äußerst spezifische Angelegenheit«, den »wir beseitigen werden«.

Real Madrid brachte den rassistischen Vorfall unterdessen zur Anzeige. Diese sei bei der für Hassverbrechen und Diskriminierung zuständigen Staatsanwaltschaft in Madrid eingebracht worden, teilte der spanische Rekordmeister am Montag mit. »Diese Vorfälle stellen einen direkten Angriff auf das Modell des Zusammenlebens in unserem sozialen und demokratischen Rechtsstaat dar«, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.