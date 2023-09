Trotz ihres noch jungen Alters hatte Mițul bereits 40 Einsätze für die moldauische Nationalelf geleistet. Der Verbandsmitteilung zufolge war sie »eine der besten Spielerinnen« des Nationalteams. Zuletzt war die Verteidigerin für Einherji in Island tätig, ihre vorherigen Stationen lagen in Spanien und Italien. Mit Alga Tiraspol gewann sie den moldauischen Pokal, mit Vasas Femina triumphierte sie in Rumänien ebenfalls im Pokalwettbewerb.