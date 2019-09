Jürgen Klopp und Marc-André ter Stegen gehören zu den Nominierten bei der Weltfußballergala der Fifa. Liverpool-Coach Klopp wurde wie seine Premier-League-Kollegen Pep Guardiola von Manchester City und Mauricio Pochettino von Tottenham Hotspur in der Kategorie "Bester Trainer" in die Endausscheidung berufen. Nach dem Champions-League-Sieg mit den Reds gilt Klopp als Favorit bei der Kür am 23. September in der Mailänder Scala.

ter Stegen gegen zwei Brasilianer

Nationaltorwart ter Stegen steht unter den Top Drei in der Kategorie bester Torhüter. Seine Konkurrenten sind in Alisson Becker vom FC Liverpool und Ederson von Manchester City zwei Brasilianer. Becker war vergangene Woche von der Uefa zum besten Torhüter der abgelaufenen Champions-League-Saison gekürt worden.

In der wichtigsten Kategorie, der Wahl zum Weltfußballer 2019, kommt es wie bei der Uefa-Wahl bei den Männern zum Dreikampf zwischen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Virgil. Die seit 2011 als "Uefa Best Player in Europe Award" vergebene Auszeichnung hatte der Niederländer in der vergangenen Woche gewinnen können.

Rapinoe Favoritin bei den Frauen

Der 28-Jährige könnte nun als erst zweiter Verteidiger nach Fabio Cannavaro 2006 Weltfußballer werden. Einziger deutscher Titelträger war Lothar Matthäus bei der Premiere 1991. Im Vorjahr hatte der Kroate Luka Modric triumphiert und damit die zehnjährige Serie von Messi und Ronaldo beendet.

Bei den Frauen sind Weltmeisterin Megan Rapinoe, ihre US-Teamkollegin Alex Morgan und die Engländerin Lucy Bronze nominiert. Rapinoe, die beim Turnier in Frankreich sechs Tore in fünf Partien erzielte, gilt als Favoritin auf den Titel. Bereits bei der WM war sie als beste Torschützin und beste Spielerin ausgezeichnet worden.

Abstimmungsberechtigt waren zu je 25 Prozent die Kapitäne und die Trainer aller Nationalmannschaften in der Fifa, die Fans weltweit sowie mehr als 200 Medienvertreter.