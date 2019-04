Premier League Erster Abwehrspieler seit 14 Jahren - Van Dijk ist Englands Fußballer des Jahres

Der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool ist zum Spieler des Jahres in der Premier League gewählt worden. Der 27-Jährige wurde am späten Sonntagabend in London durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet. Die Abstimmung wurde unter den Premier-League-Profis durchgeführt.

"Ich denke, es ist die größte Ehre, die man bekommen kann: von den Spielern, gegen die man jede Woche spielt, zum Spieler des Jahres gewählt zu werden", sagte Van Dijk dem TV-Sender Sky Sports: "Das ist besonders. Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt."

Van Dijk ist der erste Abwehrspieler seit 2005, der die Trophäe erhält - damals war es John Terry vom FC Chelsea. Van Dijk ist nach Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy and Robin van Persie zudem der vierte Niederländer, der diese Auszeichnung bekommt. Im Vorjahr hatte sich sein Mannschaftskollege Mohamed Salah durchgesetzt.

Beste Frau ist Vivianne Miedema vom FC Arsenal

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte van Dijk im Winter 2017/2018 vom FC Southampton zu den Reds geholt. Die Ablösesumme von umgerechnet 84,5 Millionen Euro machte ihn zum teuersten Abwehrspieler der Welt. Van Dijk spielt seitdem eine zentrale Rolle in der Liverpooler Defensive.

In dieser Saison haben die Reds 19 Spiele ohne Gegentore absolviert, Liverpool hat zudem die wenigsten Gegentore der Premier League kassiert (20). In der Liga hat das Team einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Manchester City, in der Champions League steht Liverpool im Halbfinale - Gegner ist der FC Barcelona.

Bei den Frauen wurde in diesem Jahr Vivianne Miedema vom FC Arsenal als beste Spielerin ausgezeichnet. Die 22 Jahre alte Angreiferin hatte am Sonntag mit dem Londoner Klub die dritte Meisterschaft gefeiert, zu der sie bislang 22 Tore beigesteuert hat.