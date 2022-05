Seine Wege waren nicht immer gerade, manchmal waren sie krumm. In Ostwestfalen werden sie aber vor allem seinen direkten Weg zum Tor in Erinnerung behalten. Graul, Mittelstürmer, Zweitliga-Torschützenkönig, Schlitzohr, clever, schillernd, ist wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag gestorben.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren lebte das Fußballbiotop Ostwestfalen allerdings auf. Arminia Bielefeld hatte sich von den Folgen des Bundesligaskandals, die den Verein selbst verschuldet erheblich zurückgeworfen hatte, langsam erholt und reifte in der 2. Liga zu einem Spitzenklub heran.

Ostwestfalen ist nicht die Metropole überschäumender Emotionen, es ist auch nicht der geborene Mittelpunkt des Fußballs. Arminia Bielefeld ist gerade wieder aus der 1. Liga abgestiegen, der SC Paderborn ist ein immerhin ambitionierter Zweitligist, der SC Verl hat die Klasse in der 3. Liga so gerade gehalten, danach kommt lange nichts.

Er konnte auch so oft treffen, weil er von einem anderen jungen Angreifer auf dem Flügel so tatkräftig mit Flanken und Vorlagen unterstützt wurde. Ewald Lienen überlief die Abwehrreihen, dann flankte er – und Graul erledigte den Rest.

Dabei war die Fußballerlaufbahn so hoffnungsvoll gestartet. Schon als Teenager war er vom DFB in die Jugendnationalmannschaft berufen worden, er spielte gemeinsam mit Uli Hoeneß und Rainer Bonhof. Die anderen beiden wurden Weltmeister, Graul schoss seine Tore in Bielefeld und Gütersloh, bei Fortuna Köln, dem FC Den Bosch in den Niederlanden und Preußen Münster.

Graul hatte in diesem Team nicht mehr den selbstverständlichen Stand der Jahre zuvor, er kam nur noch selten als Stammspieler zum Einsatz, aber beim größten Tag der Arminia war er einer der Hauptfiguren. Am 10. März 1979 empfing der große FC Bayern Bielefeld um 15.30 Uhr im Olympiastadion, 90 Minuten später stand ein unglaubliches 4:0 für den Gast auf der Anzeigetafel. Graul machte das dritte Tor gegen Sepp Maier. Bis heute ist dieses Spiel ein Höhepunkt der Klubgeschichte.

Höhepunkte waren nach der Fußballkarriere für Volker Graul eher selten, sein Name tauchte vielmehr dann in den Schlagzeilen auf, wenn es um Tiefpunkte des Fußballbusiness ging. Graul hatte sich zunächst als Gebrauchtwagenhändler verdingt, ein Beruf, dem, gerecht oder ungerecht, ein gewisses Image anhängt, gekoppelt an die Charakterfrage: »Würden Sie von diesem Menschen einen Gebrauchtwagen kaufen?«

Schlüsselfigur in der Affäre Calmund

Vom Gebrauchtwagenhandel in die Spielerberatung war es in der Vergangenheit zuweilen nur ein kleiner Schritt, es war die Zeit, in der dieses Gewerbe noch einen anrüchigen Ruf hatte. Graul, der sich zwischendurch auch als Immobilienmakler versucht hatte, hatte seinen Anteil daran. Das »Westfalen-Blatt« aus Bielefeld nannte ihn einen »Schattenmann« des Fußballs.

2004 war er eine der Schlüsselfiguren, die zum Ende der Ära Reiner Calmund bei Bayer Leverkusen führte. Der Verdacht, Graul habe als Spielerberater dubiose Zahlungen von Calmund kassiert, führte zur Entlassung des langjährigen Bayer-Managers.

Ambivalent auch als Manager

Grauls Geschäftskontakte zu dem Spielerberater Fali Ramadani, in der Branche mindestens so berüchtigt wie berühmt, brachten ihn auch im Zusammenhang mit dem TuS Koblenz 2007 noch einmal ins Zwielicht und beschäftigte die Justiz.

Der Fußball ließ ihn nicht los. In den Neunzigerjahren heuerte er als Manager des FC Gütersloh an. Er prägte sowohl die erfolgreichste Zeit des Klubs, der damals fast in die Bundesliga aufgestiegen wäre, gleichzeitig stand sein Name auch für den dann folgenden Niedergang mit dem Abstieg in die Drittklassigkeit.

Typisch für Volker Graul: Seine Medaille im Leben hatte immer zwei Seiten.