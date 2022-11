DFB gewinnt WM-Generalprobe in Oman Nichts ist kaputt gegangen, alles tut weh

Man nehme das Sturmzentrum: Dort durften sich die Debütanten Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug je eine Hälfte lang ausprobieren, mehr Schaulaufen war nicht drin. Beide mühten sich nach Kräften, Moukoko traf den Pfosten, Füllkrug das Tor (80. Minute). Vorteil für den Stürmer von Werder Bremen? »Man hat schon gespürt, dass wir eine Präsenz vorne drin hatten«, lobte Bundestrainer Hansi Flick später. Trotzdem: Am wahrscheinlichsten ist weiter, dass Kai Havertz aus dem Mittelfeld in die Spitze rückt. An seiner ersten Elf habe der Test jedenfalls »nicht groß was verändert«, so Flick.